272 حظيرة نموذجية جديدة للأنعام في الأحساء

كشف وكيل أمانة الأحساء للخدمات المهندس فهد الزهراني لـ«دوت الخليج»، الانتهاء من إنشاء نحو 272 حظيرة نموذجية «جديدة» في سوق الأنعام المركزي في غرب مدينة الهفوف، و70 مستودعاً للأعلاف، و28 محلا تجاريا متعددة الأنشطة لخدمة السوق، وذلك بمواصفات فنية وجمالية، ضمن خطط وكالة الخدمات في أمانة الأحساء، لتنظيم وتحسين السوق، عبر تنفيذ خطة شاملة للتطوير. وأكد الزهراني أنه يجري العمل على تنظيم الحظائر وساحات المزاد، وتأهيل الطرق، وصيانة دورات المياه، وصولاً إلى أداء تشغيلي أفضل لخدمة المستفيدين من السوق، وفق معايير جودة التنفيذ والمخرجات بما يتماشى مع تطلعات النمو ومتطلبات السوق، مضيفاً أن الأمانة تعمل على تكثيف النظافة العامة بالسوق، وتوفير بيئة صحية، ومنع العشوائية في الحظائر، وأن أعمال التطوير والرقابة مستمرة طوال العام، بهدف الرفع من مستوى السوق.



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