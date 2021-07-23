أبها تخطف الأنظار بمغامراتها وفنونها

تزهو منطقة عسير بجبالها، وتخطف الأنظار بمغامراتها وفنونها، لا سيما «عروس الجبل»، وعاصمة الطبيعة أبها، التي تعتبر خياراً مفضلاً للسياح في الصيف، لما تكتنزه من إرث تاريخي عريق، وطبيعة خلابة، أهلتها لأن تكون قبلة السياحة الصيفية المشهورة بالأجواء الممطرة.

ولا يمر يوم على عسير دون إنجاز في مشاريعها التطويرية لخدمة قطاع السياحة، التي تخدم بنيتها التحتية، وكان آخرها مشاريع في مواقع تخدم متنزهات السودة والحبلة والقرعاء ومتنزه الأمير سلطان بن عبدالعزيز، إلى جانب متنزهات النماص وتنومة وأحد رفيدة والواديين وخميس مشيط وغابات بللحمر وبللسمر، وكذلك قرية رجال ألمع المعروفة بطرازها المعماري التراثي الممتد إلى أكثر من 350 عاماً.

ومن المتنزهات إلى مزارع الفاكهة الجبلية المتناثرة في ربوع عسير، حيث يحرص السائح خلال رحلته على تذوق فاكهتها، وكذلك ركوب عربات «التلفريك» المعلقة، التي تحلق في السماء فوق جبال السراة وتهامة. فيما يعتبر السياح أن زيارة منطقة عسير لا تكتمل إلا بزيارة شارع الفن في مدينة أبها، الذي يحتضن النوافير الراقصة، وخطف الأنظار بأشجار «الجاكرندا» البنفسجية، وألوان فريدة في المعالم والمرافق، وتستهوي محبي الفن، والأفراد والعائلات، وتجعله مقصداً للمشي والتسوق والتقاط الصور التذكارية.

وكانت منظمة السياحة العالمية أثنت على عسير وما تتميز به من مقومات سياحية رائعة، فقد اعتبر الأمين العام للمنظمة زوراب بولوليكشفيلي خلال زيارته للمنطقة والمواقع السياحية والتراثية في أبها أن عسير متميزة لما تمتلكه من طبيعة ومناخ جاذب للسياح وتراث ثقافي فريد.

وإيماناً من الهيئة السعودية للسياحة بتميز هذه الوجهة وانفرادها بالعديد من المميزات، فقد شملتها ضمن 11 وجهة سياحية أعلنت عنها عبر منصة «روح السعودية»، والتي استثمرت فصل الصيف لإطلاق برنامج صيف السعودية 2021 تحت شعار «صيفنا على جوك»، خلال الفترة من 24 يونيو وحتى نهاية شهر سبتمبر المقبل.