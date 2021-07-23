حجاج لـ «دوت الخليج»: الحج استثنائي وفريد من كل النواحي

أجمع الحجاج على ريادة المملكة العالمية في إدارة الحشود وأشادوا في حديث لـ«دوت الخليج» بما تحقق من نجاح لموسم حج هذا العام.

وأبدى الحاج محمد إبراهيم لبناني الجنسية ومقيم بالمملكة من أكثر من 12 عاما، سعادته الغامرة بهذا الشرف العظيم بتأدية هذه الفريضة، قائلا: سعيد أن نكون في هذه الأرض المباركة ويكتب لنا الحج، وبالفعل التجربة فريدة من كل النواحي، حيث تميزت بالسهولة المتكاملة بالمشاعر، فكل الأجهزة مسخرة لنا في خدمتنا وخدمة الحجيج.

وأضاف: أعطتنا تجربة مميزة جدا عن الحج وبالفعل أنا سعيد لكوني من بين قلة من الحجاج اللبنانيين المتواجدين بالمملكة لتأدية النسك، ونتقدم بالشكر والتقدير للمملكة على تسخيرها لكافة الخدمات المميزة ولم نشعر أو نواجه أي إشكالية، وسعيد جدا بهذه اللحظات المباركة والمشاعر في هذه الأيام المباركة.

من جانبه، أكد الحاج أرشد أشرف أمريكي الجنسية من سان فرانسيسكو كاليفورنيا، ويعمل رئيس قسم الاستثمار بشركه وصايا التابعة لشركه أرامكو - إنها المرة الأولى التي يؤدي فيها فريضة الحج، وشكر جميع الأفراد الذين ساهموا في تنظيم الحج.

وأشاد بالخدمات الرقمية في السعودية وسهولة التواصل عن طريق التطبيقات والرسائل النصية وخلافه.

كما قال الحاج السيد فصيح حسين - باكستاني الجنسية إنه يعمل مستشار إدارة محافظ بصندوق التنمية الصناعية السعودي من سنتين، ويسكن في مدينة الرياض، وتقدم للحج عن طريق موقع وزارة الحج والعمرة، وقدم شكره للقائمين على آلية الموقع وذلك لسهولة عملية الحجزـ حيث كانت الإجراءات واضحة خطوة بخطوة. معربا عن سعادته بالترتيبات المقدمة له من الرياض لمكة ومن مكة لمنى ومن منى لعرفات ومزدلفة ورمي الجمرات.