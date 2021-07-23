شهدت محافظات جازان أمس قمة ذروة الأمطار الغزيرة، المصحوبة بصواعق رعدية، والتي استمرت 6 ساعات متواصلة، وذلك لليوم الرابع على التوالي، وروت معها كافة أرجاء المنطقة.

7 حوادث

وتسببت الأمطار في 7 حوادث ممثلة في: انهيارات صخرية بالمحافظات الجبلية، وانقطاع التيار الكهربائي، وارتفاع منسوب المياه بالطرق والأحياء، وتعطل بعض المركبات، ونشاط في الرياح السطحية، وتدني مستوى الرؤية، وجريان السيول. استنفار ميداني واستنفرت الجهات الحكومية جهودها في مواجهة التقلبات الجوية، وتكثيف المتابعة الميدانية، وسط تحذيرات للمواطنين والمقيمين، واتباع قواعد السلامة، وعدم النزول لبطون الأودية.

مباشرة البلديات

وباشرت فرق الطوارئ في بلدية صامطة مهام أعمالها في نزح مياه الأمطار من الشوارع والأحياء، وتفقد قنوات تصريف مياه الأمطار، جراء الأمطار التي هطلت هذا اليوم على المحافظة، وفي الدرب، وجه رئيس البلدية المكلف المهندس إسماعيل عسيري فرق الطوارئ والكوارث بالبلدية وفرقة النظافة بمباشرة مهامها، وذلك بنزح مياه الأمطار، وفتح مناهيل التصريف، وردم المستنقعات، وباشرت ‏بلدية الريث إزالة الانهيارات الصخرية والمخلفات، التي تسببت في إغلاق الطرق ومداخل بعض القرى، جراء هطول أمطار غزيرة على المحافظة، وفتح الطرق التي أغلقتها مخلفات الأمطار، وباشرت بلدية الشقيق عددا من المواقع المتضررة، وتجمعات المياه الناتجة عن الحالة المطرية «تروية»، وسخرت البلدية طاقاتها بالمعدات، والكوادر البشرية والميدانية، بمتابعة وتوجيه رئيس البلدية المكلف هادي عتودي.

زيادة الأمطار

وأكد الراصد الجوي في جازان علي مشهور، أن كمية الأمطار تراوحت ما بين 10 إلى 35 ملم، وأنه يتوقع زيادة كبيرة في كمية الأمطار مع ذروة الحالة المطرية التي ستستمر إلى يوم الأحد المقبل.

أمطار الـ 6 ساعات تروي جازان

- 7 حوادث خلفتها الأمطار 10 إلى 35 ملم

- كمية الأمطار أمطار جازان تبلغ الذروة المطرية

-استنفار البلدية لإزالة الانهيارات وفتح الطرق