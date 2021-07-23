45 ألف أُضحية عبر منصة إحسان

استقبلت المنصة الوطنية للعمل الخيري (إحسان) أكثر من 45 ألف طلب عبر برنامج الأضاحي، بإجمالي قيمة تتجاوز 36 مليون ريال سعودي، وقد امتد استقبال طلبات الهدي والأضاحي فيه منذ إطلاقه مطلع شهر ذي الحجة حتى نهاية أيام التشريق، وأنجزت المنصة كامل الطلبات في وقتها الشرعي وإشعار المُضحين بذلك فور إتمام عملية إخراجها.

وجاء إطلاق برنامج الأضاحي ضمن جهود الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) الرامية إلى تسخير التقنية لخدمة الحجاج والمضحّين، حيث سهّل البرنامج شعيرة الأضحية عبر إتاحة توكيل منصة إحسان رقمياً بأداء نسك الهدي والأضاحي، وتوزيعها على مستحقيها خلال الأوقات الشرعية، وذلك بالشراكة مع مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي، فيوفر البرنامج عدداً من المنتجات التي تشمل الأضحية والهدي في فترة الحج، فيما تتوفر الفدية والعقيقة والصدقة على مدار العام. كما تمكّن المنصة أصحاب الطلبات، الذين تجاوز عددهم 40,000 مضحٍّ، من متابعة طلباتهم بشكل لحظي وتلقي إشعارات فور التنفيذ. وأوضح الرئيس التنفيذي لمنصة إحسان عبدالعزيز الحمادي أنّ طلبات برنامج الأضاحي تُنفَّذ بسرعة وشفافية وفق الضوابط الشرعية والصحية والمعايير التقنية التي تسهّل على المسلمين إخراج نسكهم من الهدي والأضاحي.

ويعدّ برنامج الأضاحي جزءاً من أعمال منصة إحسان التي تعمل على تمكين القطاع الخيري رقمياً وتعظيم أثره بتقديم فرص تبرع متنوعة داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، وذلك وفقاً لما يردها من مشروعات وفرص عبر شركائها من الجهات الرسمية.