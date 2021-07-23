بعد عاصفة رملية قوية على الرياض هطلت قبل قليل أمطار غزيرة مصحوبة بالرعد والبرق وصواعق شديدة. بدوره حذر المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني، من خطر الصواعق، وقال "إن السيول ليست الخطر الوحيد في الظواهر الجوية الحادة التي تؤثر علينا... ففي 2011 شكلت صواعق البرق خطورة أكبر خاصة في المرتفعات وقتلت أكثر مما أغرقت في ذلك العام كما أنها تقتل أعدادا كبيرة من الحيوانات كل عام.



كانت هذه تفاصيل خبر عاصفة وصواعق تضرب الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.