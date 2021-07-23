التشهير بمخالف نقل حجاج بدون تصريح

أصدرت المديرية العامة للجوازات قرارا إداريا بحق سليم بن دخيل الله معيض الربيعي بالتشهير والسجن لمدة 15 يوما ودفع غرامة مالية مقدارها 40 ألف ريال، وذلك لنقله 4 أشخاص غير مصرّح لهم بالحج. يذكر أن اللجان الإدارية الموسمية التابعة للجوازات في مراكز مداخل مكة المكرمة تعمل على مدار الساعة على تطبيق العقوبات الفورية في حق مخالفي تنظيمات وتعليمات الحج.



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