إشادات دولية بالسعودية بعد نجاح موسم حج 1442

أكمل حجاج بيت الله الحرام اليوم ثاني أيام التشريق، رمي الجمرات الثلاث. وبعدها توجه المتعجلون إلى بيت الله الحرام لأداء طواف الوداع.

وتوالت الإشادات من زعماء ومنظمات دولية بنجاح موسم الحج لهذا العام وبالجهود الكبيرة والقرارات الحكيمة والخطة الشاملة التي اعتمدتها المملكة لتنظيم أعمال الموسم الحج، واصفين المملكة بأنها باتت مدرسة عالمية في منظومة التعامل مع الحشود وأنها تملك قدرة فائقة على تطويع التقنيات التكنولوجية الحديثة لتقديم خدمة متميزة مع إجراءات وقائية عالية المستوى لضيوف الرحمن.

وهنأ أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام.

وقال في برقية بعثها لخادم الحرمين الشريفين :" إن نجاح موسم الحج لهذا العام تحقق بفضل من الله تعالى ثم العناية الكريمة التي أولاها خادم الحرمين الشريفين وحكومته الرشيدة ممثلة بالوزارات والقطاعات كافة في المملكة التي أسهمت بكل إخلاص وتفان في إنجاحه لاسيما في ظل الظروف الصحية الراهنة التي يشهدها العالم بأسره جراء تفشي جائحة فايروس كورونا وتداعياتها ".

وأشاد أمير دولة الكويت بأعمال التوسعة في المسجد الحرام واستحداث الخدمات التي تعود على الحجاج بالنفع وتيسير أداء المناسك.

كما هنأ الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي العهد بدولة الكويت، خادم الحرمين الشريفين بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام.

من جانبه، هنأ الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، خادم الحرمين الشريفين بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام.

وقال في برقية بعثها لخادم الحرمين الشريفين:" إن التنظيم الدقيق والناجح لشعيرة حج هذا العام، والذي واكب ظروف استثنائية بسبب جائحة كورونا، يعكس مدى قدرة المملكة العربية السعودية وحرصها على تحمل هذه المسؤولية المقدسة بإقامة كبرى الشعائر الإسلامية ".

وأشاد بالجهود الكبيرة لحكومة خادم الحرمين الشريفين بتنظيم شعيرة حج هذا العام، وفق إجراءات احترازية حرصت على تحقيق أعلى معايير سلامة وصحة ضيوف الرحمن والعناية بهم، مما أسهم في تأدية مناسكهم بكل يسر وسهولة وأمان وطمأنينة.

كما هنأ الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين، خادم الحرمين وولي عهده، بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام.

وأشاد بالجهود الكبيرة التي عكست الحرص الذي توليه حكومة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، ومساعيها المباركة لخدمة ضيوف الرحمن وفق إجراءات احترازية وتدابير وقائية ساهمت في تحقيق أعلى معايير السلامة، وتوفير أقصى درجات الراحة والعناية بصحة حجاج بيت الله الحرام.

كما أشاد مجلس علماء باكستان بنجاح موسم الحج لهذا العام 1442هـ، معرباً عن خالص شكره وتقديره وامتنانه واعتزازه بالجهود الكبيرة والقرارات الحكيمة والخطة الشاملة التي اعتمدتها المملكة لتنظيم أعمال موسم الحج الناجح لهذا العام 1442هـ.

وأكد رئيس مجلس علماء باكستان الشيخ طاهر محمود أشرفي أن شعوب الأمة العربية والإسلامية يتابعون بكل فخر واعتزاز للتوجيهات الحكيمة التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لتنظيم شؤون الحج والحجاج وحرصه على تعزيز أمنهم وسلامتهم, وهي قرارات مباركة ومسددة جرى تنفيذها بإشراف مباشر من ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان الذي يحرص على نجاح مواسم الحج الماضية وموسم هذا العام بشكل خاص نظراً للظروف بالغة الصعوبة والتعقيد وما يصاحبها من مخاطر ناتجة عن تفشي جائحة كورونا كوفيد 19 على مستوى العالم.

وأوضح أن خدمة ضيوف الرحمن واقع ملموس وجهود ملموسة يشاهدها الجميع على مدار 24 ساعة من خلال وسائل الإعلام والإعلان والتواصل الاجتماعي ولا يمكن تجاهل جهود المملكة إطلاقاً وهي محل التقدير من جميع شعوب الأمة الإسلامية واصبحت مدرسة عالمية في منظومة التعامل مع الحشود.

وأضاف أشرفي أنه لاشك بأن قرارات المملكة مدروسة بعناية وخاصة ما يرتبط منها بمواجهة وباء كورونا كوفيد 19 المستجد وهي قرارات صائبة حققت بفضل الله تعالى النجاح المأمول وحظيت بعناية من القيادة وجرى تنفيذها بدقة متناهية بما يتوافق مع مقاصد الشريعة, كما حظيت بتأييد كبار علماء المملكة والعلماء من مختلف دول العالم العربي والإسلامي.

وأكد أشرفي أن المملكة خلال موسم الحج كعادتها كلفت فريق عمل من الخبراء واللجان الشرعية والإدارية والهندسية والتقنية والفنية والطبية والأمنية والاستشارية ومجموعة كبيرة من المتخصصين في جميع المجالات لتعزيز أعلى مواصفات الحج المبرور وتحقيق متطلبات الحجاج.

وقال: المملكة العربية السعودية دولة لها مكانتها العالية بين دول العالم وقد وفق الله تعالى قيادتها لخدمة الحرمين الشريفين وأعانها ومكنها من حسن التنظيم والإدارة والتخطيط والمتابعة لضمان أمن وسلامة المسلمين بشكل عام وقاصدي البيت العتيق، مشيراً إلى أن جائحة كورونا كوفيد 19 وباء خطير هدد حياة الإنسان وينتقل عبر التجمعات البشرية والاختلاط بين الجموع بشكل سريع وينتشر بين الحجاج ثم ينتقل من خلالهم لبلدانهم، وهذه هي أهم الأسباب التي جعلت المملكة وقيادتها تعتمد القرارات الصائبة باقتصار حج هذا العام 1442 على عدد 60,000 حاج من المقيمين داخل المملكة وجرى اختيارهم بعناية وهم يمثلون 150 جنسية مختلفة تنطبق عليهم مواصفات علمية طبية مدروسة مرتبطة بشروط خاصة تعزز سلامة الحج والحجاج باعتبار موسم الحج لهذا العام موسم استثنائي بالتزامن مع هذا الوباء.

وأيد أشرافي جميع القرارات السعودية التي تعكس حرص المملكة وقيادتها الرشيدة على أمن وسلامة ضيوف الرحمن وإقامة مناسك وشعيرة الحج بكل يسر وسهولة وخلو الحج من الصعوبات والمخاطر والأوبئة ولا يمكننا تجاهل الدور الكبير الذي تقوم جميع القطاعات الحكومية والأهلية والوزارات والمؤسسات المكلفة بخدمة الحجاج من خلال توجيهات القيادة السعودية التي تركز على أهمية توفير الأمن والسلامة لضيوف الرحمن ضمن أولويات واستراتيجيات التعامل مع موسم هذا العام الاستثنائي.

واختتم رئيس مجلس علماء باكستان الشيخ طاهر محمود أشرفي تصريحه بالدعاء والتضرع إلى الله تعالى بأن بوفق حجاج بيت الله الحرام لأداء فريضة الحج بكل يسر وسهولة وأمن واستقرار وطمأنينة, وأن يتقبل منهم مناسكهم وطوافهم وسعيهم ووقوفهم على صعيد عرفات ومشعر منى وصلواتهم ودعائهم وصالح أعمالهم واقوالهم وأفعالهم وأن يعيدهم إلى بلادهم وذويهم سالمين غانمين، وأن يحفظ ويوفق ويحمي بلاد الحرمين الشريفين.

بدوره، هنأ رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي القيادة السعودية بنجاح موسم الحج لهذا العام والقدرة الفائقة على مواجهة التحديات والظروف الاستثنائية التي ما تزال تفرضها جائحة فيروس كورونا.

وأشاد "العسومي" -في بيان- بالإجراءات التنظيمية والصحية والأمنية التي اتخذتها المملكة العربية السعودية، والتي كان لها أكبر الأثر في نجاح موسم الحج، والحفاظ على أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام، مثمناً كذلك الإجراءات الوقائية التي اتخذتها المملكة لتوفير كل ما يلزم من رعاية صحية وتحقيق أقصى معدلات السلامة للحجاج .

وأكد رئيس البرلمان العربي أن الإجراءات المكثفة التي اتخذتها السلطات السعودية عكست نجاح المملكة وقدرتها الفائقة على تطويع التقنيات التكنولوجية الحديثة لتقديم خدمة متميزة مع إجراءات وقائية عالية المستوى لضيوف الرحمن والعناية بهم وتسخير كل الطاقات البشرية والمادية لتلبية احتياجاتهم .

وأعرب "العسومي" عن خالص شكره وعظيم تقديره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وجميع الهيئات والمؤسسات التي تضافرت جهودها وأسهمت في إنجاح موسم الحج هذا العام وخدمة حجاج بيت الله الحرام.