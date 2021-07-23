محمد الفلاح - المملكة تعلن نجاح أول تجربة نسائية لأداء الحج دون محرم

الجمعة 23 يوليه 2021

أعلنت السلطات السعودية المسؤولة عن موسم الحج، الخميس، نجاح أول تجربة نسائية بالكامل لخدمة النساء اللواتي يؤدين الفريضة دون محرم (رجل).



وتؤدي العديد من النساء القادمات بمفردهن، المناسك في موسم الحج هذا العام، بعد إعلان الرياض أن ذلك ممكن إذا كانت المرأة قادمة برفقة أخريات، وهو ما يعني أن وجود مرافق محرم (زوج أو أخ أو ابن..) ليس شرطًا.

وأعلنت وكالة الشؤون التطويرية النسائية، والوكالات النسائية المساعدة، في المسجد الحرام، في بيان لها، نشره موقع هيئة رئاسة الحرمين، أن خطة تفويج قاصدات بيت الله الحرام لأداء طواف الإفاضة، وهو آخر مراحل الحج، قد تمت بنجاح.

وقالت المسؤولة عن الوكالة الحكومية، العنود بنت خالد العبود، إن تفويج القاصدات لتأدية طواف الإفاضة في بيت الله الحرام تم لأول مرة بكوادر نسائية بلغت أكثر من (590) موظفة، وتسير وفقًا للخطة المعتمدة لحج هذا العام.

وأضافت أن عملية التفويج تمت وسط تنظيم متكامل بإجراءات احترازية صحية، حيثُ تم تخصيص أبواب محددة للدخول، وأبواب أخرى للخروج، لضمان منع حدوث أي تزاحم أو تكدس، وبما يضمن انسيابية حركة الحشود، ووفق تنظيم وترتيب دقيق روعي فيه أعلى الإجراءات الوقائية.

وأوضحت العبود، أن تفويج القاصدات من ذوات الاحتياجات الخاصة سار بسلاسة كبيرة لتسهيل دخولهن وخروجهن من وإلى المسجد الحرام، والمرافق المحيطة به.

ونشرت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين، على موقعها الإلكتروني، صورًا للنساء اللواتي يؤدين الفريضة بمفردهن هذا العام.

كما قالت الرئاسة، في بيان لها، إن النساء القادمات بمفردهن، أشدن بالجهود النسائية لأدائهن للمناسك والفرائض والعادات، لا سيما توفير الخدمات التوجيهية والإرشادية والخدمية الجليلة المقدمة داخل المسجد الحرام ومرافقه على مدار الساعة.

وتشارك النساء في خدمة الحجاج كل عام، سواء المنتسبات لقطاعات الصحة والأمن والنظافة، أو المتطوعات اللاتي يتوزعن على خدمات أخرى، بينها الإرشاد، وتوجيه الحجاج.

لكن هذه أول مرة يتكفل فريق نسائي بالكامل بخدمة النساء القادمات لأداء الفريضة بمفردهن.

وأدى نحو 60 ألف حاج وحاجة من السعوديين والمقيمين في المملكة، الفريضة هذا العام، بعد أن قصرت الرياض، للعام الثاني على التوالي، الحج على الداخل فقط ضمن إجراءات منع تفشي فيروس كورونا التي تطبقها دول العالم، وتسببت بإلغاء وتأجيل الكثير من الفعاليات والتجمعات.