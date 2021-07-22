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شكرا لقرائتكم الحرس الوطني يستذكر مشاركته في الحج قبل 44 عامًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-22
الحرس الوطني يستذكر مشاركته في الحج قبل 44 عامًا
متابعات الخليج 365 - الرياض
نشرت وزارة الحرس الوطني صورة للقوات التابعة لها وهي تشارك في تسهيل مهام الحجيج قبل 44 عامًا.
وعلقت الوزارة على الصورة بالقول : قوات الحرس الوطني تنظم سير الحجاج بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية عام 1398هـ.
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