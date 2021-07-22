ليلة صيفية تساقط فيها البرد على الرياض

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-22

متابعات الخليج 365 - الرياض

شهدت العاصمة الرياض تساقط البرد والأمطار الغزيرة خلال ساعات الليل فيما لا تزال التوقعات تشير إلى استمرار الأمطار الصيفية.

وأظهر مقطع فيديو تساقط البرد قبل قليل على العاصمة السعودية فيما امتلأت الشوارع بالمياه في حي الدخل غربي الرياض.

أمطار الرياض

وكان خبير الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، توقع أن تشهد الرياض ليلة غزيرة المطر مع غبار مؤقت ينتهي مع زوال السحب.

ونشر الحصيني صورًا لخرائط الطقس المتوقع خلال الساعات المقبلة وعلق عليها بالقول: السحب الرعدية الممطرة مساء اليوم الخميس الساعة التاسعة على أجزاء من العاصمة الرياض وأجزاء من مناطق الرياض وعسير وجازان وشرق مكة وغرب الشرقية مع غبار متفاوت ووقتي يزول مع زوال السحب الرعدية مصاحب للسحب الرعدية حالة تروية الممطرة.

حالة الطقس غدًا

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقرير له عن حالة الطقس غدًا أن يحدث نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على شمال المملكة ومنطقة الرياض يمتد حتى شرورة ونجران.

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