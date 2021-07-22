الصحة توضح سبب عدم تحديد نوع الجرعة الثانية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-22

متابعات الخليج 365 - الرياض

جددت وزارة الصحة التأكيد على إمكانية الحصول على الجرعة الثانية من لقاح كورونا مختلف عن نوع الجرعة الأولى.

نوع الجرعة الثانية

ورد حساب الصحة 937 على استفسار من أحد الأشخاص يستفسر فيه عن سبب عدم تحديد نوع اللقاح الذي سيحصل عليه في الجرعة الثانية بالقول : بشكل عام يمكن أخذ جرعتين من لقاحين مختلفين لفيروس كورونا، وذلك طبقًا لدراسات علمية دولية أظهرت إمكانية إعطاء جرعتين من لقاحين مختلفين بشكل آمن وفعّال في التصدي للفيروس، مع تحقق الفعالية الذي تهدف له الجرعة الثانية.

جرعات لقاح كورونا

وكشفت وزارة الصحة عن أرقام جرعات لقاح كورونا في المملكة والتي تجاوزت 23 مليونًا و426 ألفًا و175 جرعة عبر أكثر من 587 موقعًا للتطعيم في مناطق المملكة كافة.

لقاحات كورونا في السعودية

وكانت الصحة أوضحت في وقت سابق أن اللقاحات المعتمدة من وزارة الصحة في المملكة فهي 4 لقاحات فقط وهي؛ لقاح أسترازينيكا، لقاح فايزر، ولقاح جونسون آند جونسون إضافة إلى لقاح موديرنا، وأضافت أنه في حال اعتماد أي لقاح آخر سيعلن عنه في حينه عبر القنوات الرسمية المعتمدة.

وقالت الوزارة إن لقاحي كورونا أسترازينيكا وفايزر يقدمان حاليًا عبر مراكز اللقاحات المتوفرة في تطبيق صحتي، أما لقاحا جونسون آند جونسون وموديرنا فهما معتمدان حاليًا من قبل وزارة الصحة للمطعمين خارج المملكة”.

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