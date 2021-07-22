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قال الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية، ورئيس بعثة الأخضر في أولمبياد طوكيو 2020، إن المنتخب السعودي الأولمبي قادرٌ على تعويض الخسارة أمام نظيره ساحل العاج في افتتاح مبارياته عبر منافسات كرة القدم.
وكتب الفيصل في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "خيرها في غيرها لمنتخبنا الأولمبي، نجومنا يملكون القدرة للعودة من جديد وتحقيق تطلعاتنا جميعًا".
وتلقى الأخضر خسارته الأولى في الألعاب الأولمبية على يد ساحل العاج بنتيجة (1-2)، في أولى مباريات المجموعة الرابعة، التي تضم أيضًا البرازيل وألمانيا.
22 يوليو 2021 - 12 ذو الحجة 1442 11:54 PM
تبقى للأخضر مواجهتا ألمانيا والبرازيلوزير الرياضة : "خيرها في غيرها لمنتخبنا الأولمبي .. نجومنا يملكون القدرة للعودة من جديد"
قال الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية، ورئيس بعثة الأخضر في أولمبياد طوكيو 2020، إن المنتخب السعودي الأولمبي قادرٌ على تعويض الخسارة أمام نظيره ساحل العاج في افتتاح مبارياته عبر منافسات كرة القدم.
وكتب الفيصل في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "خيرها في غيرها لمنتخبنا الأولمبي، نجومنا يملكون القدرة للعودة من جديد وتحقيق تطلعاتنا جميعًا".
وتلقى الأخضر خسارته الأولى في الألعاب الأولمبية على يد ساحل العاج بنتيجة (1-2)، في أولى مباريات المجموعة الرابعة، التي تضم أيضًا البرازيل وألمانيا.
، وزير الرياضة : "خيرها في غيرها لمنتخبنا الأولمبي .. نجومنا يملكون القدرة للعودة من جديد" ،
المصدر : الخليج 365
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