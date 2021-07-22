- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
حذر استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر المرضى الذين يعانون أمراضًا مزمنة مثل الضغط والروماتيزم والنقرس من الحمام الرملي، حيث يدفن جسم المريض إلى عنقه في النفود في عز القايلة معتقدين أنها تفيد في علاج الأمراض المزمنة.
وحذر الدكتور النمر في تغريدة بحسابه الرسمي في تويتر أن هناك مرضى يقومون بعمل حَمّام رملي "يدفن جسمه إلى عنقه في النفود عز القايلة" على أمل الشفاء من أمراض مزمنة مثل الضغط والروماتيزم والنقرس والحقيقة أنّهم بذلك يُعَرّضون أنفسهم للهلاك بضربة الشمس وفقدان السوائل والإغماء وهبوط الضغط وحروق الجلد.
22 يوليو 2021 - 12 ذو الحجة 1442 10:58 PM
يعرضون أنفسهم للهلاك بضربة الشمس وفقدان السوائل وهبوط الضغط وحروق الجلدتحذير من استشاري قلب للمرضى الذين يعانون أمراضًا مزمنة من الحمام الرملي
حذر استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر المرضى الذين يعانون أمراضًا مزمنة مثل الضغط والروماتيزم والنقرس من الحمام الرملي، حيث يدفن جسم المريض إلى عنقه في النفود في عز القايلة معتقدين أنها تفيد في علاج الأمراض المزمنة.
وحذر الدكتور النمر في تغريدة بحسابه الرسمي في تويتر أن هناك مرضى يقومون بعمل حَمّام رملي "يدفن جسمه إلى عنقه في النفود عز القايلة" على أمل الشفاء من أمراض مزمنة مثل الضغط والروماتيزم والنقرس والحقيقة أنّهم بذلك يُعَرّضون أنفسهم للهلاك بضربة الشمس وفقدان السوائل والإغماء وهبوط الضغط وحروق الجلد.
، تحذير من استشاري قلب للمرضى الذين يعانون أمراضًا مزمنة من الحمام الرملي ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر تحذير من استشاري قلب للمرضى الذين يعانون أمراضًا مزمنة من الحمام الرملي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.