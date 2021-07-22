، حافلتان للفرح و12 ألف هدية.. هكذا احتفت "بوابة الدرعية" بالعيد مع الأهالي ،

محمد بن مسعود - الدمام - صناديق حلوى بالتعاون مع "جاهز" وتجهيز 5 حدائق و1500 حقيبة إسعافات

تصوير - أمال الجندي وسعد بن فهد: شاركت هيئة تطوير "بوابة الدرعية" الاحتفال بعيد الأضحى المبارك سكان جوهرة المملكة من خلال إقامة عدد من الفعاليات المتنوعة لنشر البهجة بين الأهالي والأطفال.

وقامت "بوابة الدرعية"، بتسيير حافلتين للفرح في أحياء الدرعية المختلفة وتوزيع 12 ألف هدية متنوعة، إضافة إلى انطلاق فريق لتوزيع أكثرمن 12 ألف صندوق حلوى بالتعاون مع تطبيق جاهز، وذلك خلال الثلاثة الأيام الأولى للعيد في كل من حي الخالدية والفيصلية والرحاب وظهرة العود.

وأوضحت هيئة تطوير بوابة الدرعية، أن تجهيز وتزيين خمس حدائق في أرض الملوك والأبطال للاحتفاء بعيد الأضحى المبارك يأتي في إطار حرصها على مشاركة أهالي الدرعية فرحتهم بالعيد، ونشر البهجة في أرجاء أحياء الدرعية المختلفة، بحيث تقع الحدائق التي سيتم تفعيلها حديقتين في ظهرة العود، وحديقة بحي الخالدية، وحديقة في حي العاصمة، وأخرى في حي الفيصلية.

وأشارت "بوابة الدرعية" إلى أن مشاركة أهالي جوهرة المملكة مثل هذه الفعاليات المبهجة يُعد رداً من الهيئة للجميل والدعم الذي تتلقاه منهم خلال جميع مراحل تنفيذ مشاريعها التطويرية والتنموية على كافة المستويات، مشيرة إلى أنه جرى في أول أيام العيد توزيع 1500 حقيبة خاصة بالإسعافات الأولية المرافقة لذبح الأضاحي، وذلك حرصاً منها على الصحة العامة، وحمايةً ومساعدةً للأهالي أثناء عملية ذبح الأضاحي وما يتبعها، إضافة إلى توزيع أكياس مخصصة لحفظ اللحوم، وأخرى مخصصة لإعادة تدوير وحفظ جلود وصوف الأضاحي.

يُذكر أن هيئة تطوير بوابة الدرعية تنظم للمرة الأولى هذا العام سوقًا للمواشي بالتعاون مع بلدية محافظة الدرعية، لخدمة الأهالي والسكان خلال عيد الأضحى المبارك، حيث يُقام السوق بجوار مبنى الهيئة في حي الخزامى ابتداءً من الثاني من ذي الحجة الجاري.

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