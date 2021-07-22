شكرا لمتابعة خبر عن أمير الرياض يهنئ القيادة بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

رفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض, التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام 1442هـ.

جاء ذلك في برقية رفعها سموه لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين, حيث أعرب سموه فيها باسمه ونيابة عن أهالي منطقة الرياض عن أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بمناسبة نجاح حج هذا العام 1442هـ.، وما تحقق من نجاح وتميز في حج هذا العام في جميع مراحل المناسك، رغم الظروف الاستثنائية في ظل جائحة كورونا، والذي جاء بفضل الله ثم المتابعة المباشرة والتوجيهات الحكيمة من القيادة الرشيدة -حفظها الله-.

وأضاف سموه أن شرف خدمة ضيوف الرحمن الذي منّ الله به على هذه البلاد المباركة - أعزها الله - مصدر فخر واعتزاز، وجسد ذلك الجهود الكبيرة المبذولة من قطاعات الدولة كافة، وتوفير أفضل الخدمات وأحدث التجهيزات، وتسخير الطاقات البشرية والمادية والتقنية كافة؛ للعناية بضيوف الرحمن لأداء مناسكهم بيسر وطمأنينة، وفق تنظيم صحي وأمني دقيق وتطبيق الإجراءات الاحترازية.

وسأل سموه الله العلي القدير أن يمتع خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين بالصحة والعافية، ويعز بهم دينه وينصرهم بنصره، ويديم على بلادنا أمنها ورخاءها واستقرارها.