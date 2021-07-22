شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. لحظة جريان سيول شعيب غيهب بالأفلاج بعد هطول الأمطار الغزيرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أظهر مقطع فيديو، لحظة جريان سيول شعيب غيهب بمحافظة الأفلاج جنوب الرياض بعد هطول الأمطار الغزيرة.

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على مناطق نجران، جازان، عسير والباحة.

فيما تبقي الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية على أجزاء من منطقة الرياض خاصةً الجنوبية منها ومرتفعات مكة المكرمة.