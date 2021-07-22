شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. حقيقة معتقد الحجاج عن رمي الشيطان بالجمرات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

يتساءل العديد من الحجاج عن رجم الشيطان في ثلاث مواقع فهى نسك من شعائر حج بيت الله الحرام اقتضاءً بالرسول الكريم حيث يُرمى الشيطان بحصوات معدودة.

وقال الشيح محمد القحطاني أن العديد من الحجاج يعتقدون خاطئًا برمي الشيطان نفسه وهذه من الأخطاء، كما أن بعضهم يأتي بحذائه أو آلة أو أداة حادة أو حجر كبير ثم يرمي المكان به.

وأوضح الشيخ فهيد الخالدي أن بعض الحجاج يأتيهم التحمس والتهور ويستخدمون الأحذية هذه الأمور تحدث لأنهم بعيدون عن السنة الحقيقة.