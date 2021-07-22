شكرا لمتابعة خبر عن حاج هندي يكمل مناسك الحج بعد إجراء عملية له في مستشفى منى "فيديو" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

أكمل حاج هندي مناسك الحج بعد إجراء عملية له في مستشفى منى، حيث بدأت القصة عندما أتى للحج ولكنه ذهب إلى المستشفى وأصر على الحج رغم العملية التي أجريت له في مستشفى منى بعد أن شعر بألم في بطنه خلال نسكه.

وقد ذهب الحاج الهندي للعيادة المتنقلة في عرفات، وبعد الفحص تبين أنه يعاني من زائدة دودية وتم نقله لإجراء العملية في مستشفى منى.

وعاد الحاج للمخيم لإكمال مناسك الحج ثم نقل لمخيم مزدلفة ليكمل ما بقي من حجه، كما أثنى على الخدمات التي تلقاها خلال أداء مناسك الحج.