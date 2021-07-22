شكرا لمتابعة خبر عن ضيوف الرحمن المتعجلون يؤدون طواف الوداع في ثاني أيام التشريق "فيديو" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

أدى ضيوف الرحمن المتعجلون طواف الوداع في ثاني أيام التشريق، حيث استقبل المسجد الحرام قوافل حجاج بيت الله الحرام من المتعجلين لأداء طواف الوداع.

وجاء ذلك بعد قيامهم برمي الجمرات الثلاث، مبتدئين بالجمرة الصغرى فالوسطى ثم جمرة العقبة، وسط تنظيم دقيق وإجراءات احترازية عالية.

وكانت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام و المسجد النبوي الإمكانات البشرية والتقنية سخرت كافة وتوفير سبل الراحة لحجاج بيت الله الحرام، ومع تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الجسدي.