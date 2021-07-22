شكرا لمتابعة خبر عن مختص صحي: القيادة سخرت كل الإمكانات والجهود لضمان أمن وسلامة الحجاج "فيديو" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

قال المختص بالشأن الصحي محمد السنان، إن القيادة سخرت كل الإمكانات والجهود لضمان أمن وسلامة الحجاج.

وأوضح محمد السنان خلال حواره ببرنامج "نشرة النهار"، أن أركان النجاح متمثلة في قيادة حكيمة رشيدة تدعم خدمة الحجاج وموسم الحج بشكل كبير ومؤمنة بأهمية هذا الموسم.

وأشار إلى أن التزام الحجيج بالاشتراطات واتباع التعليمات كان له دورا كبيرا في تحقيق النجاح الصحي لهذا الموسم.