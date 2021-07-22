شكرا لمتابعة خبر عن الأمير سطام بن خالد: ما يتم تداوله عن تجسس المملكة والإمارات قصص مخترعة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

علق الأمير سطام بن خالد آل سعود على ما تم تداوله من تقارير صحفية أنه المملكة والإمارات تشتري تقنيات حديثة للتنصت على شخصيات لبنانية.

وقال "الأمير سطام" عبر حسابه على "تويتر": "هذه التسريبات لا قيمة لها لأنه من السهل صناعة المعلومة بدون دليل تحت مسمى مصدر مطلع".

وأضاف: "بعيداً عن موضوع هذه التسريبات فكل وكالات المخابرات بالعالم تمارس التجسس لم نسمع أحداً تحدث عنهم والتجسس على ميركل من قبل أمريكا الكل عرف بها.. دائمًا يتم تسليط الضوء واختراع القصص ضد العرب فقط".