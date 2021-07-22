شكرا لمتابعة خبر عن "الدفاع" تشارك بطائرات الإخلاء الطبي في موسم الحج "فيديو" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

شاركت وزارة الدفاع بطائرات الإخلاء الطبي في موسم الحج، حيث تحلق على مدار الساعة طائرات الإخلاء الطبي الجوي التابعة لإدارة الخدمات الطبية بوزارة الدفاع؛ مساندة لجهود هيئة الهلال الأحمر داخل المشاعر.

ووضعت خطة شاملة وإجراءات احترازية تتناسب مع الوضع الحالي لجائحة كورونا، وذلك من خلال طائرات عمودية لمساندة جهود الهلال الأحمر وطائرات نفاثة بكامل الجاهزية في مطار الملك عبدالعزيز بمحافظة جدة.

وتستمر طائرات الإخلاء الطبي بعملياتها الجوي بنقل المرضى والأعضاء وفرق زراعة الأعضاء، بالإضافة إلى مشاركتها في خدمة ضيوف الرحمن، واستعدادا لتلبية النداء لعمليات الإخلاء بأقصر مدة ممكنة.