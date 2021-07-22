مختص أردني: من حق المواطن السعودي المتعرض للحروق أن يصطحب أفضل أطباء الطب الشرعي "فيديو"

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الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

بالفيديو.. مختص أردني: من حق المواطن السعودي المتعرض للحروق أن يأخذ أفضل أطباء الطب الشرعي خلال الفحص

أوضح الدكتور مؤمن حديدي، مختص أردني في الطب البشري، أن حالة الطفل تنتمي إلى ذوي الهمم وبالتالي فهو ينتمي إلى الحالة الإنسانية العامة بغض النظر عن الجنسية.

وقال "حديدي" أن الفحص كان هامًا من أجل ظهور النتائج وتم تحويلها إلى القضاء ومن حق المواطن السعودي أن يأخذ أفضل أطباء الطب الشرعي خلال الفحص، وفقًا لما جاء بقناة "الإخبارية".

وأضاف: "الحرق يشمل الأعضاء التناسلية إلى منطقة السرة ومن الدرجة الثالثة وعادة لا يسببها الماء الساخن وإنما يسببها المواد الكيميائية أو إذا اختلطت مع الماء الساخن مثل المادة الحامضية أو القاعدية".