الإطاحة بمواطنَيْن في مكة حازا 3 أسلحة نارية وسرقا 3 مركبات

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة، الخميس، القبض على مواطنَيْن في العقدين الثالث والخامس من العمر، ارتكبا جرائم سرقة (3) مركبات كانت في وضع التشغيل.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، إن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهات الأمنية بالمنطقة من القبض على المواطنَيْن اللذين ارتكبا جرائم سرقة 3 مركبات كانت في وضع التشغيل، و174 هاتفًا متنقلًا، وحيازة 3 أسلحة نارية.

وأكد متحدث شرطة مكة، أن المركبات قد استُردت، وجرى إيقاف المواطنين واتخذ بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالتهما إلى فرع النيابة العامة.