القيادة تعزي رئيس طاجيكستان في وفاة شقيقته

الرياض - محمد عبدالله - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية عزاء ومواساة، لرئيس جمهورية طاجيكستان إمام علي رحمان، في وفاة شقيقته.

وقال خادم الحرمين: علمنا ببالغ الألم نبأ وفاة شقيقتكم السيدة قربانبي رحمانوفا ـ رحمها الله ـ وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولشعب طاجيكستان الشقيق ولأسرة الفقيدة بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون.

من جانبه، بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، لرئيس جمهورية طاجيكستان.

وقال سمو ولي العهد: تلقيت ببالغ الحزن نبأ وفاة شقيقتكم السيدة قربانبي رحمانوفا ـ رحمها الله ـ وأبعث لفخامتكم ولأسرة الفقيدة أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلا المولى العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب.