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«الصحة»: ارتفاع عدد جرعات لقاح كورونا في المملكة لـ23.5 مليون

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الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة، الخميس، ارتفاع عدد جرعات لقاح في المملكة لـ23.5 مليون.

وأوضحت الصحة، في بيان صادر عنها اليوم، أن عدد جرعات لقاح كورونا المعطاة في المملكة، منها 18.4 مليون جرعة أولى، و5.1 مليون جرعة ثانية.

وأشارت الوزارة إلى أن عدد من تلقوا اللقاح من كبار السن بلغ 1.42 مليون شخص.

وحثت الصحة على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتطبيق التباعد الجسدي للحد من انتشار فيروس كورونا.

ودعت الصحة، في بيان صادر عنها اليوم، الجميع على المبادرة بالتسجيل في تطبيق (صحتي) للحصول على لقاح (كورونا) حفاظًا على صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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