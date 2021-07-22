«الأرصاد» عن طقس الجمعة: أمطار رعدية وزخات برد على بعض المناطق

الرياض - محمد عبدالله - توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة الجمعة، على أن تكون مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على مناطق نجران، جازان، عسير والباحة.

كما توقع مركز الأرصاد، في تقريره عن حالة طقس الجمعة، أن تظل الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية على أجزاء من منطقة الرياض خاصةً الجنوبية منها ومرتفعات مكة المكرمة.

وأشار مركز الأرصاد إلى نشاط متوقع في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على شمال المملكة ومنطقة الرياض يمتد حتى منطقتي شروره ونجران.

فيما يشمل نشاط الرياح السطحية مع شبة انعدام في مدى الرؤية الافقية على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة وطريق الساحل على طول البحر الأحمر.

وحول حالة البحر الأحمر، قال مركز الأرصاد، إن حركة الرياح السطحية تكون غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة، فيما يتراوح ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف تصل الى مترين على الجزء الشمالي والأوسط.

أما عن الخليج العربي، فقال مركز الأرصاد، إن حركة الرياح السطحية تكون شمالية غربية الى شمالية بسرعة 15-35 كم/ساعة، فيما يتراوح ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر.