بدر الحج سيكون مضاءً بنسبة 99.7 % ومشاهدًا طوال الليل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-22

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

يرصد بسماء الوطن العربي القمر في طور البدر غدًا الجمعة 23 يوليو 2021 رابع أيام عيد الأضحى المبارك وثالث أيام التشريق، حيث سيكون مضاءً بنسبة 99.7 % بنور الشمس ومشاهدًا طوال الليل.

حجم بدر الحج الظاهري:

وأوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة ، أن القمر سيظهر من الأفق الجنوب الشرقي مع غروب الشمس، وسيكون حجمه الظاهري كبيرًا عندما يكون قريبًا من الأفق ولونه محمر برتقالي، وسيكون مساره في سماء الليل يشبه مسار شمس يناير عبر سماء النهار، لذلك لن يرصد القمر في المناطق الشمالية البعيدة من الكرة الأرضية على الإطلاق، ذلك لأن القمر البدر في شهر يوليو مثل شمس يناير، يكون بعيدًا جدًا جنوبًا على قبة السماء بحيث لا يمكن رؤيته من خطوط العرض القطبية الشمالية.

تسمية القمر البدر:

وبين أن القمر سيصل إلى أعلى نقطة في السماء عند منتصف الليل تقريبًا مائلًا نحو الجنوب وسيغرب بالأفق الجنوب الغربي مع شروق شمس السبت، وبشكل عام يمكن القول بأن القمر بدرًا طوال الليل، ولكن علميًا نطلق تسمية القمر البدر عند اللحظة التي يكون فيها 180 درجة مقابل الشمس وسيحدث هذا صبيحة السبت 24 يوليو عند الساعة 05:36 صباحًا بتوقيت السعودية (02:36 صباحًا بتوقيت غرينتش) ويكون قطع نصف مداره حول الأرض خلال الشهر.

رؤية الفوهات المشعة:

وخلص رئيس الجمعية الفلكية بالقول، يعتبر هذا التوقيت من الشهر مثاليًا لرؤية الفوهات المشعة على سطح القمر من خلال المنظار أو تلسكوب صغير خلافًا لبقية التضاريس التي تبدو مسطحة نتيجة لوقوع كامل القمر في نور الشمس، تلك الفوهات المشعة عبارة عن رواسب لمواد عاكسة ساطعة تمتد من مركز الفوهات نحو الخارج لمئات الكيلومترات ويعتقد بأن تلك الفوهات حديثة التكوين وتعتبر فوهه “تيخو” أكثر الفوهات إشعاعًا، خلال الليالي المقبلة سيشرق القمر متأخرًا بحوالي الساعة كل يوم، وبعد بضعة أيام سيكون مشاهدًا فقط في سماء الفجر والصباح الباكر، وفي ذلك الوقت سيصل إلى مرحلة التربيع الأخير بعد أسبوع من طور البدر المكتمل.

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