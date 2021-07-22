جمعية ألزهايمر تعايد أسرها ببرنامج نعايدهم لذكراهم

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-22

متابعات الخليج 365 - الرياض

نظمت الجمعية السعودية الخيرية لمرض ألزهايمر معايدتها لأسر مرضى ألزهايمر بعنوان نعايدهم لذكراهم حيث انطلقت الزيارات الميدانية في كافة مناطق المملكة لمدة أسبوع بالتوالي للتهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك لإدخال السرور، والفرح على قلوب المرضى، وأسرهم.

معايدة جمعية ألزهايمر

وكانت المعايدة عبارة عن زيارة من ممثلي فريق التأهيل الاجتماعي والتثقيف الصحي بالجمعية برفقة (فريق صحي)، متخصص للاطمئنان على صحة المرضى، وكان الإهداء عبارة عن سلال تموينية وكوبونات تموينية مقدمة من شركة المراعي، وعدد من الأجهزة الإلكترونية من شركة عزوم السعودية، بالإضافة إلى عدد من الهدايا التقديرية بمناسبة العيد، وذلك بدعم من إحسان المنصة الوطنية للعمل الخيري.

مبادرات توعوية واجتماعية وتثقيفية

وجاءت الحملة مواكبة من الجمعية لخطط الرؤية، والتحول 2030 خطت الجمعية بمبادرات توعوية، واجتماعية وتثقيفية، وصحية ضمن مسارات التحول، والتمكين لدى الجمعية السعودية الخيرية لمرض ألزهايمر خطوات سريعة تحقق رؤيتها، ورسالتها لخدمة مستفيديها، وكان لها الريادة في العديد من المشاريع والبرامج والمبادرات النوعية التي تحسن جودة الحياة، والتمكين المجتمعي لمرضى ألزهايمر، وأسرهم.

لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل على الأرقام (0112143838) و (0114100112) ومواقع التواصل الاجتماعي @saudialzheimer ومن خلال الموقع الإلكتروني للجمعية www.alz.org.sa والمقر الرئيسي للجمعية.



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