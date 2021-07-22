شكرا لقرائتكم خبر مبادرات متنوعة لخدمة ضيوف الرحمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وينطلق «سبل» في تنفيذ مثل هذه الأعمال من استراتيجيته وتعاونه مع مختلف القطاعات العاملة في شؤون الحج ودعمه لبرامجه الموجهة للمجتمع، ومبادراته في المسؤولية الاجتماعية بشكل عام، خاصة خدمة ضيوف الرحمن وإعانتهم على أداء نسكهم، منها توزيع مئات المظلات خلال تنقلات الحجيج بين المشاعر المقدسة، والطرقات المؤدية لمكة المكرمة.
وقدم لضيوف الرحمن سندات الهدي والأضاحي بالتعاون مع مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي «أضاحي»، إلى جانب تنفيذه خدمات البريد الرسمي التي تشمل تقديم الخدمات البريدية إلى 133 جهة حكومية.
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