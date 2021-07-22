الأحوال المدنية تقدم خدماتها للعاملين في الحج

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واشتملت الخدمات المقدمة للمستفيدين على الخدمات الشاملة، مثل تجديد وإصدار بدل الفاقد والتالف للهوية الوطنية وسجل الأسرة وتسجيل وقائع الولادة والوفاة، وتحديث البيانات وتعديل المهنة وطباعة شريحة البيانات وغيرها من الخدمات الأخرى.
وتأتي المشاركة امتدادا للخدمات التي تقدمها وكالة الوزارة للأحوال المدنية لضيوف الرحمن، والقائمين على خدمتهم من منسوبي الجهات الحكومية المشاركة، وكذلك المواطنين والمقيمين، بهدف التسهيل على المستفيدين من الحصول على الخدمة في أسرع وقت وبأسهل الطرق.
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