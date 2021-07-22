شكرا لقرائتكم خبر الأحوال المدنية تقدم خدماتها للعاملين في الحج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قدمت الإدارة العامة للأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة خدماتها للعاملين على خدمة ضيوف الرحمن، من خلال عربة متنقلة جهزت بأحدث التقنيات الحديثة، ومقر متكامل يقع في مبنى 33 في المجمع الحكومي بالعوالي.

واشتملت الخدمات المقدمة للمستفيدين على الخدمات الشاملة، مثل تجديد وإصدار بدل الفاقد والتالف للهوية الوطنية وسجل الأسرة وتسجيل وقائع الولادة والوفاة، وتحديث البيانات وتعديل المهنة وطباعة شريحة البيانات وغيرها من الخدمات الأخرى.

وتأتي المشاركة امتدادا للخدمات التي تقدمها وكالة الوزارة للأحوال المدنية لضيوف الرحمن، والقائمين على خدمتهم من منسوبي الجهات الحكومية المشاركة، وكذلك المواطنين والمقيمين، بهدف التسهيل على المستفيدين من الحصول على الخدمة في أسرع وقت وبأسهل الطرق.