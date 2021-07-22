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الأحوال المدنية تقدم خدماتها للعاملين في الحج

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- بواسطة أيمن الوشواش - قدمت الإدارة العامة للأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة خدماتها للعاملين على خدمة ضيوف الرحمن، من خلال عربة متنقلة جهزت بأحدث التقنيات الحديثة، ومقر متكامل يقع في مبنى 33 في المجمع الحكومي بالعوالي.

واشتملت الخدمات المقدمة للمستفيدين على الخدمات الشاملة، مثل تجديد وإصدار بدل الفاقد والتالف للهوية الوطنية وسجل الأسرة وتسجيل وقائع الولادة والوفاة، وتحديث البيانات وتعديل المهنة وطباعة شريحة البيانات وغيرها من الخدمات الأخرى.

وتأتي المشاركة امتدادا للخدمات التي تقدمها وكالة الوزارة للأحوال المدنية لضيوف الرحمن، والقائمين على خدمتهم من منسوبي الجهات الحكومية المشاركة، وكذلك المواطنين والمقيمين، بهدف التسهيل على المستفيدين من الحصول على الخدمة في أسرع وقت وبأسهل الطرق.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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