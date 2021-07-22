شكرا لقرائتكم خبر الإعلام البحريني يشيد بالتنظيم الناجح للحج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أشاد وزير الإعلام البحريني علي الرميحي بنجاح المملكة في تنظيم مناسك الحج في أجواء صحية آمنة، رغم التحديات الاستثنائية المرتبطة بجائحة فيروس كورونا وتحوراته الجديدة.

وأعرب الرميحي عن الشكر والتقدير لقيادة المملكة على جهودها العظيمة في خدمة حجاج بيت الله الحرام وحرصها على إقامة الشعيرة وتسهيل أداء ضيوف الرحمن مناسكهم وفق إجراءات احترازية مثالية وفرت أعلى معايير الصحة والسلامة والراحة والطمأنينة، بفضل تضافر جهود المؤسسات الأمنية والصحية كافة.

وأكد الرميحي أن جهود المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين وخدماتها الجليلة لرعاية حجاج بيت الله الحرام وزوار المسجد النبوي الشريف تبعث الفخر والتقدير والاعتزاز في وجدان الشعوب الإسلامية.