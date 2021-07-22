ضبط 87 مخالفا حاولوا دخول الحرم وساحاته

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضبطت الجهات الأمنية 87 مخالفا لمحاولتهم دخول المسجد الحرام وساحاته، في مخالفة لتنظيم وتعليمات الحج التي تنص على وجوب الحصول على تصريح دخول المشاعر المقدسة والمنطقة المركزية المحيطة بالمسجد الحرام لموسم حج هذا العام 1442 هـ، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وذلك بتطبيق الغرامة المالية المقررة عن مخالفة كل منهم، المحددة بمبلغ (10,000) ريال. وأهاب المتحدث الرسمي لقيادة قوات أمن الحج العميد سامي الشويرخ بالمواطنين والمقيمين كافة الالتزام بالتعليمات الخاصة بموسم حج هذا العام.



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