رصد مخالفات في وجبات الحجاج مسبقة التحضير

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رصدت وزارة الحج والعمرة مخالفات في شأن الوجبات مسبقة التحضير المقدمة للحجاج، وذلك بتقديم وجبات لا تتوفر فيها الاشتراطات المنصوص عليها في إعدادها وتقديمها، ولجوء بعضها إلى التعاقد مع مقدمي خدمة الوجبات بجودة أقل مما تتطلبه تلك الاشتراطات المتعاقد عليها، وفق معايير ومواصفات عالية الجودة.

وأوضحت الوزارة أنه في ضوء الجولات الرقابية والتفتيشية وأعمال المتابعة التي تنفذها الإدارات المعنية بالخدمات التي تقدمها شركات ومؤسسات حجاج الداخل للحجاج المسجلين لديها، ومدى جودتها وتحقيقها لما التزمت به تلك الشركات والمؤسسات، فقد تم رصد مخالفات في شأن الوجبات مسبقة التحضير المقدمة للحجاج، مشددة على أنه سيجري إيقاع الجزاءات المقررة - بعد استكمال إجراءات التحقيق اللازمة في هذا الشأن - في حق تلك الشركات والمؤسسات حيال ما جرى ارتكابه من مخالفات.

وقالت «وفيما يتعلق بالمخالفات ذات الصلة بجودة الوجبات مسبقة التحضير وآلية تجهيزها وتقديمها، فتم التنسيق مع أمانة العاصمة المقدسة والهيئة العامة للغذاء والدواء بحكم الاختصاص لتكثيف الجولات الرقابية والتفتيشية على متعهدي الإعاشة وموردي الوجبات مسبقة التحضير، مع تطبيق أقصى العقوبات على من تثبت مخالفته للمعايير واللوائح والتنظيمات، مع النظر في تقييم أوضاع تلك الشركات والمؤسسات المخالفة، بما في ذلك إلغاء تصاريحها، بما يرفع من كفاءتها ويسهم في جودة أدائها وتقديمها للخدمات التي التزمت بها، ويضمن تقيدها التام بما ينبغي التزامه واتباعه من اشتراطات تنظيمية وصحية من أجل المحافظة على صحة الحجاج وسلامتهم، وعدم التهاون بأي تعليمات وترتيبات تهدف إلى عدم راحتهم وتيسير أدائهم مناسك هذا الركن العظيم من أركان الإسلام، بما يؤكد ويعكس ويواكب منظومة الخدمات التي تقدمها الأجهزة الحكومية المعنية لضيوف الرحمن، والعناية البالغة التي توليها حكومة المملكة لقاصدي الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة من الحجاج والمعتمرين والزائرين».

خطوات تنتظر الشركات والمؤسسات المخالفة:

