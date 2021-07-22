وبرا بوالدتي..

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تتكرر في كل عام بعض المشاهد الجميلة أثناء تأدية مناسك الحج، فهناك من يحمل والده، وهناك من يدفع الأب بواسطة وسيلة نقل، وهناك من يحمي والديه من الزحام، لتؤكد على أن القلوب لا يمكن أن تنكر أبدا من أحسن إليها في الصغر، وآن الأوان لرد الدين في الكبر.

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