ذبح 60 ألف رأس من الأغنام بمشروع الهدي والأضاحي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذ مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي «أضاحي» مناسك الهدي والأضاحي في موسم حج هذا العام، حيث ذبح 60 ألف رأس من الأغنام منذ يوم النحر حتى أمس، وسط استعدادات وتجهيزات متكاملة في مواقع الذبح وإجراءات صحية مشددة، واحترازات وقائية منعا لانتشار فيروس كورونا

وكشف المشروع أن مبيعاته بلغت 110 آلاف ريال، مؤكدا حرصه على سير العمل وانسيابيته وفق الخطط التشغيلية لخدمة حجاج بيت الله الحرام، وتيسير أداء نسكهم، وتعظيما لهذه الشعيرة، إضافة إلى تنفيذ طلبات عموم المسلمين من الأضاحي والصدقات والفدي، منوها بجاهزية جميع الأطقم الفنية والإدارية والرقابية في مواقع التشغيل.

وجسد مشروع «أضاحي» جوانب من أداء المناسك لحجاج بيت الله الحرام ضمن أدائهم شعائرهم الدينية، وتحقيق التكافل الاجتماعي الذي حض عليه الدين، وسط خبرات تراكمية وإنجازات متوالية خلال مسيرته في تنفيذ النسك التي امتدت 40 عاما، وظف خلالها التقنية الرقمية والربط الالكتروني مع الجهات ذات العلاقة بشؤون خدمة ضيوف الرحمن بهدف التسهيل ورفع المشقة عنهم لينعموا بتأدية فريضة الحج والمناسك بكل يسر وسهولة في مناخ من الراحة والاستقرار.

وأطلق المشروع منظومة الربط الالكتروني مع عدد من المنصات الالكترونية ذات العلاقة بشؤون الحج، محققا بالدعم غير المحدود من القيادة الحكيمة في التسهيل على ضيوف الرحمن أداء مناسكهم طفرة كبيرة في إنجاز أعماله عبر إنشاء 8 مجازر على مستوى متطور من التجهيزات؛ و7 مجازر للأغنام، وواحدة للجمال والأبقار التي تتربع على مساحة تقرب من مليون م2، وتصل طاقتها الاستيعابية لمليون ونصف رأس من الأغنام وعشرة آلاف رأس من الجمال والأبقار.

ودعا الجميع إلى الابتعاد عن أماكن التجمعات والاستفادة من الخدمات الالكترونية التي سهلت عملية شراء الأضحية وبقية أنواع النسك الأخرى والسداد من الحساب البنكي أو البطاقات الائتمانية.

عن مشروع الإفادة من الهدي والأضاحي:







أطلق منظومة الربط الالكتروني مع عدد من المنصات الالكترونية



سهل على الحجاج أداء مناسكهم عبر طفرة كبيرة في إنجاز أعماله



8 مجازر على مستوى متطور من التجهيزات



7 مجازر للأغنام



مجزرة للجمال والأبقار



تتربع على مساحة مليون م2



طاقتها الاستيعابية:





1.5 مليون رأس من الأغنام



10 آلاف رأس من الجمال والأبقار