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محمد بن مسعود - الدمام - أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، أن الأمن قُرِن بالمسجد الحرام، مستشهدًا معاليه بالآية الكريمة: (وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنًا واجنبني وبنيَّ أن نعبد الأصنام).
وأشار عبر تصريح نشر في "سناب الداخلية"، إلى أن الجميع وبتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع- حفظهما الله-، وبدعم مباشر من الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، يتعاونون بالعناية بالحس الأمني للحرمين الشريفين.
ونوّه بما يبذله "سناب وزارة الداخلية" لتغطية النواحي الأمنية لخدمة ضيوف الرحمن، معبرًا عن شكره لرجال الأمن على ما يبذلونه من جهود كبيرة خلال تعاملهم مع حجاج بيت الله الحرام لما يتمتعون به من مهارات عالية وتعامل حسن وأسلوب إنساني. ()
رئاسة شؤون الحرمين عبدالرحمن السديس الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي
22 يوليو 2021 - 12 ذو الحجة 1442 09:39 PM"السديس" منوهًا بجهود وتغطيات "سناب الداخلية": شكرًا لرجال الأمن
أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، أن الأمن قُرِن بالمسجد الحرام، مستشهدًا معاليه بالآية الكريمة: (وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنًا واجنبني وبنيَّ أن نعبد الأصنام).
وأشار عبر تصريح نشر في "سناب الداخلية"، إلى أن الجميع وبتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع- حفظهما الله-، وبدعم مباشر من الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، يتعاونون بالعناية بالحس الأمني للحرمين الشريفين.
ونوّه بما يبذله "سناب وزارة الداخلية" لتغطية النواحي الأمنية لخدمة ضيوف الرحمن، معبرًا عن شكره لرجال الأمن على ما يبذلونه من جهود كبيرة خلال تعاملهم مع حجاج بيت الله الحرام لما يتمتعون به من مهارات عالية وتعامل حسن وأسلوب إنساني. ()
، "السديس" منوهًا بجهود وتغطيات "سناب الداخلية": شكرًا لرجال الأمن ،
المصدر : الخليج 365
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