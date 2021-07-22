أمطار الدرب تلطف الأجواء وتملأ الشعاب والأودية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-22

متابعات الخليج 365 -فهد القحطاني - الدرب

شهدت محافظة الدرب وبعض القرى والأحياء التابعة لها بمنطقة جازان مساء اليوم أمطارًا ما بين غزيرة ومتوسطة سالت على إثرها بعض الأودية والشعاب وأضافت للأجواء اعتدالًا في درجة الحرارة ولا زالت المنطقة تشهد تقلبات في الأجواء توحي بالمزيد من هطول الأمطار حسب ما جاء في موقع المركز الوطني للأرصاد.

حالة الطقس غدًا

ومن المتوقع أن تكون السماء غدًا غائمة جزئيًا على معظم مناطق المملكة فيما يستمر هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على مناطق نجران، جازان، عسير والباحة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات مكة المكرمة.

السحب الرعدية الممطرة

ولا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق الشرقية، الرياض، القصيم والأجزاء الشمالية من منطقة مكة المكرمة تمتد إلى مرتفعات المدينة المنورة، كما تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق غرب وجنوب غرب المملكة تشمل الطريق الساحلية على طول البحر الأحمر وأجزاء من شمال المملكة.

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