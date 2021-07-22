توسعة شبكة الجيل الخامس 48% في مكة والمشاعر

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وارتفع حجم حركة البيانات في شبكة stc بنسبة 40 % بسبب التوسع في شبكة الجيل الخامس، في حين زاد عدد القنوات الصوتية الدولية بنسبة 33% موزعة على 8 مقاسم دولية، ورفعت الشركة خطتها التشغيلية للشبكة، ومعدل توفر الشبكات ذات التقنية الأحدث في الجيل الخامس والجيل الرابع. وشهد حج هذا العام تفعيل الشراكة الاستراتيجية لـ stc مع الهيئة الملكية لمكة والمشاعر وشركة كدانة.
وأمنت إدارة منطقة مكة المكرمة الموافقات اللازمة لتوفير أجهزة الخدمة الذاتية لخدمات stc في مجمع إسكان الحجاج بمشعر منى، وذلك بالتنسيق مع وزارة الحج والعمرة وشركات حجاج الداخل مع الشكر للشركة الشقيقة قنوات في توفير الأجهزة.
وفيما يتعلق بحلول التغطية الداخلية تم تخصيص مواقع وحلول تغطية داخلية في المسجد الحرام والمسجد النبوي تم تحديثها إلى تقنية الجيل الخامس، بالتوازي مع هدف الشركة لخلق تجربة حج مبتكرة لضيوف الرحمن خلال موسم 1442 الذي شهد إطلاق خدمات رقمية تقدم للمرة الأولى بالتعاون مع جهات حكومية وخاصة.
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