شكرا لقرائتكم خبر توسعة شبكة الجيل الخامس 48% في مكة والمشاعر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توسعت تغطية شبكة الجيل الخامس (5G) في مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة لهذا العام بنسبة 48% مقارنة مع العام الماضي، لتوفير تقنيات الاتصالات فائقة السرعة في الحرم المكي والحرم المدني إضافة إلى المشاعر المقدسة وتمكين الخدمات الرقمية لمختلف المستفيدين.

وارتفع حجم حركة البيانات في شبكة stc بنسبة 40 % بسبب التوسع في شبكة الجيل الخامس، في حين زاد عدد القنوات الصوتية الدولية بنسبة 33% موزعة على 8 مقاسم دولية، ورفعت الشركة خطتها التشغيلية للشبكة، ومعدل توفر الشبكات ذات التقنية الأحدث في الجيل الخامس والجيل الرابع. وشهد حج هذا العام تفعيل الشراكة الاستراتيجية لـ stc مع الهيئة الملكية لمكة والمشاعر وشركة كدانة.

وأمنت إدارة منطقة مكة المكرمة الموافقات اللازمة لتوفير أجهزة الخدمة الذاتية لخدمات stc في مجمع إسكان الحجاج بمشعر منى، وذلك بالتنسيق مع وزارة الحج والعمرة وشركات حجاج الداخل مع الشكر للشركة الشقيقة قنوات في توفير الأجهزة.

وفيما يتعلق بحلول التغطية الداخلية تم تخصيص مواقع وحلول تغطية داخلية في المسجد الحرام والمسجد النبوي تم تحديثها إلى تقنية الجيل الخامس، بالتوازي مع هدف الشركة لخلق تجربة حج مبتكرة لضيوف الرحمن خلال موسم 1442 الذي شهد إطلاق خدمات رقمية تقدم للمرة الأولى بالتعاون مع جهات حكومية وخاصة.