شكرا لقرائتكم خبر علماء باكستان يشيدون بنجاح موسم الحج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أشاد مجلس علماء باكستان بنجاح موسم الحج لهذا العام 1442هـ، معربا عن خالص شكره وتقديره وامتنانه واعتزازه بالجهود الكبيرة والقرارات الحكيمة والخطة الشاملة التي اعتمدتها المملكة لتنظيم أعمال موسم الحج الناجح لهذا العام 1442هـ.

وأكد رئيس المجلس طاهر أشرفي، أن شعوب الأمة العربية والإسلامية يتابعون بكل فخر واعتزاز التوجيهات الحكيمة التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لتنظيم شؤون الحج والحجاج، وحرصه على تعزيز أمنهم وسلامتهم، وهي قرارات مباركة ومسددة نفذت بإشراف مباشر من ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، الذي يحرص على نجاح مواسم الحج الماضية وموسم هذا العام بشكل خاص، نظرا للظروف بالغة الصعوبة والتعقيد وما يصاحبها من مخاطر ناتجة عن تفشي جائحة كورونا «كوفيد 19» على مستوى العالم.

وأوضح أن خدمة ضيوف الرحمن واقع ملموس وجهود ملموسة يشاهدها الجميع على مدار 24 ساعة، من خلال وسائل الإعلام والإعلان والتواصل الاجتماعي، ولا يمكن تجاهل جهود المملكة إطلاقا وهي محل التقدير من جميع شعوب الأمة الإسلامية، وأصبحت مدرسة عالمية في منظومة التعامل مع الحشود.

وأضاف أشرفي أن قرارات المملكة مدروسة بعناية، خاصة ما يرتبط منها بمواجهة وباء كورونا، وهي قرارات صائبة حققت النجاح المأمول وحظيت بعناية من القيادة، ونفذت بدقة متناهية بما يتوافق مع مقاصد الشريعة، كما حظيت بتأييد كبار علماء المملكة والعلماء من مختلف دول العالم العربي والإسلامي.

وأكد أن المملكة خلال موسم الحج كعادتها كلفت فريق عمل من الخبراء واللجان الشرعية والإدارية والهندسية والتقنية والفنية والطبية والأمنية والاستشارية، ومجموعة كبيرة من المتخصصين في جميع المجالات، لتعزيز أعلى مواصفات الحج المبرور وتحقيق متطلبات الحجاج.