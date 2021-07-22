القيادة تتلقى التهاني بنجاح موسم الحج

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، تهنئة من أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام.

وقال أمير الكويت في برقية بعثها لخادم الحرمين الشريفين «إن نجاح موسم الحج لهذا العام تحقق بفضل من الله تعالى ثم العناية الكريمة التي أولاها خادم الحرمين الشريفين وحكومته الرشيدة ممثلة بالوزارات والقطاعات كافة في المملكة، التي أسهمت بكل إخلاص وتفان في إنجاحه، لا سيما في ظل الظروف الصحية الراهنة التي يشهدها العالم بأسره جراء تفشي جائحة فيروس كورونا وتداعياتها».

وأشاد أميرالكويت بأعمال التوسعة في المسجد الحرام واستحداث الخدمات التي تعود على الحجاج بالنفع وتيسير أداء المناسك، سائلا الله جل وعلا أن ينعم على السعودية حكومة وشعبا بالمزيد من التقدم والازدهار.

كما هنأ ولي العهد بدولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، خادم الحرمين الشريفين، بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام.

إلى ذلك تلقى خادم الحرمين الشريفين تهنئة ملك مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام.

وقال ملك البحرين في برقية بعثها لخادم الحرمين «إن التنظيم الدقيق والناجح لشعيرة حج هذا العام، والذي واكب ظروفا استثنائية بسبب جائحة كورونا، يعكس مدى قدرة المملكة العربية السعودية وحرصها على تحمل هذه المسؤولية المقدسة بإقامة كبرى الشعائر الإسلامية».

وأشاد بالجهود الكبيرة لحكومة خادم الحرمين الشريفين بتنظيم شعيرة حج هذا العام، وفق إجراءات احترازية حرصت على تحقيق أعلى معايير سلامة وصحة ضيوف الرحمن والعناية بهم، مما أسهم في تأدية مناسكهم بكل يسر وسهولة وأمان وطمأنينة، سائلا المولى جل وعلا أن يتقبل من حجاج بيت الله الحرام طاعاتهم، وأن يمن عليهم بالأجر والمغفرة، وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين ويمتعه بدوام الصحة والسعادة وموفور العافية والعمر المديد، ويديم على المملكة وشعبها نعمة الأمن والأمان والرخاء، وأن يعيد هذه المناسبة المباركة على الأمتين العربية والإسلامية بوافر الخير واليمن والبركات، ويرفع هذه الجائحة عن سائر بلاد المسلمين والبشرية جمعاء.

كما هنأ ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، خادم الحرمين الشريفين وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام.

وأشاد بالجهود الكبيرة التي عكست الحرص الذي توليه حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، ومساعيها المباركة لخدمة ضيوف الرحمن وفق إجراءات احترازية وتدابير وقائية ساهمت في تحقيق أعلى معايير السلامة، وتوفير أقصى درجات الراحة والعناية بصحة حجاج بيت الله الحرام، داعيا المولى القدير أن يعيد هذه المناسبة المباركة على المملكة وشعبها بالمزيد من التقدم والنماء والرخاء في ظل قيادتها الحكيمة.