وزراء وقيادات أمنية يزورون مقر كدانة في منى

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استقبل الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة المهندس عبدالرحمن عداس، عددا من الوزراء والقيادات الأمنية والمسؤولين العاملين في حج هذا العام، في مقر شركة كدانة للتنمية والتطوير في مشعر منى، الذراع التنفيذية للهيئة الملكية. وتهدف الدعوة التي وجهها الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية للمسؤولين المعنيين بالحج إلى اطلاعهم على مقر شركة كدانة وتجهيزاتها، ودورها في تشغيل المرافق العامة في المشاعر المقدسة. وقدم الرئيس التنفيذي لشركة كدانة للتنمية والتطوير حاتم مؤمنة، شرحا مفصلا عن دور الشركة في تشغيل المرافق والخدمات في المشاعر المقدسة، واستعرض جهودها لإثراء تجربة الحجاج هذا العام، كما قدم عرضا لنموذج مقترح بديل للخيام الحالية التي تعمل الشركة على تنفيذها. وتحدث عن الخطط المستقبلية لتطوير البنية التحتية وتحسين مرافق المشاعر المقدسة وتشغيلها وجعلها مركزا حضريا جاذبا طوال العام.



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