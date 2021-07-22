تعقيم وتطهير صحن المطاف

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عملت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي قبل قدوم الحجيج لأداء طواف الوداع على تطهير وتعقيم صحن المطاف وتهيئة الأجواء لاستقبالهم لأداء مناسكهم وسط أجواء روحانية تحفها الطمأنينة والسكينة، حيث كثفت جهودها من خلال تطهير المسجد الحرام وتعقيمه وغسله 10 غسلات يوميا بأكثر من (4000) عامل وعاملة، وتطهير الحواجز المحيطة بالكعبة المشرفة على مدار الساعة. وتأتي هذه الجهود والخدمات المقدمة انطلاقا من حرص واهتمام ولاة الأمر -حفظهم الله- بتوفير بيئة صحية وآمنة تعين حجاج بيت الله الحرام على أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة، وبمتابعة حثيثة من معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، لتقديم أرقى الخدمات لحجاج بيت الله الحرام، سائلين المولى - عزوجل- أن يتمم حجهم ويتقبل منهم صالح الأعمال والأقوال.



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