34 مسارا لطواف الوداع في المسجد الحرام

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وحرصت وكالة الرئاسة لشؤون المسجد الحرام ممثلة في إدارة الحشود والتفويج، على تقديم منظومة من الخدمات المتكاملة والتطبيقات في معايير التباعد العالمية بالمسجد الحرام، والتي تسعى لزيادة الحرص على سلامة الحجاج، من خلال الالتزام بتطبيق معايير التباعد الجسدي بالمسجد الحرام.
وأكد مدير إدارة الحشود والتفويج بالمسجد الحرام المهندس أسامة الحجيلي، نجاح خطة طواف الإفاضة، التي أتت على مرحلتين خلال العاشر والـ11 من ذي الحجة، مبينا أن خطة طواف الوداع تأتي على مرحلتين خلال يومي الـ12 والـ13، روعيت في ذلك تهيئة أدوار صحن المطاف ومطاف الدور الأرضي والأول.
وأشار إلى بدء المرحلة الأولى لطواف الوداع للمتعجلين في اليوم الـ12 من ذي الحجة، من خلال ثلاث نقاط تجمع (نقطة تجمع الشبيكة - نقطة تجمع كدي - نقطة تجمع أجياد).
مسارات الطواف:
- 25 مسارا بصحن المطاف
- 4 مسارات بالدور الأرضي
- 5 مسارات بالدور الأول
- تخصيص مسارات لذوي الاحتياجات الخاصة
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