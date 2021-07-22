شكرا لقرائتكم خبر 34 مسارا لطواف الوداع في المسجد الحرام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وفق ضوابط الإجراءات الاحترازية، أدى الحجاج المتعجلون أمس طواف الوداع بالمسجد الحرام عبر 34 مسارا مخصصة للطواف، فيما تتوافد قوافل الحجاج إلى بيت الله الحرام، بعد أن رموا الجمرات الثلاث، تحفهم عناية الله ورعايته، مبتدئين بالجمرة الصغرى فالوسطى ثم جمرة العقبة، وسط تنظيم دقيق وإجراءات احترازية عالية، حيث سخرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الإمكانات البشرية والتقنية كافة، ووفرت سبل الراحة لحجاج بيت الله الحرام، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الجسدي.

وحرصت وكالة الرئاسة لشؤون المسجد الحرام ممثلة في إدارة الحشود والتفويج، على تقديم منظومة من الخدمات المتكاملة والتطبيقات في معايير التباعد العالمية بالمسجد الحرام، والتي تسعى لزيادة الحرص على سلامة الحجاج، من خلال الالتزام بتطبيق معايير التباعد الجسدي بالمسجد الحرام.

وأكد مدير إدارة الحشود والتفويج بالمسجد الحرام المهندس أسامة الحجيلي، نجاح خطة طواف الإفاضة، التي أتت على مرحلتين خلال العاشر والـ11 من ذي الحجة، مبينا أن خطة طواف الوداع تأتي على مرحلتين خلال يومي الـ12 والـ13، روعيت في ذلك تهيئة أدوار صحن المطاف ومطاف الدور الأرضي والأول.

وأشار إلى بدء المرحلة الأولى لطواف الوداع للمتعجلين في اليوم الـ12 من ذي الحجة، من خلال ثلاث نقاط تجمع (نقطة تجمع الشبيكة - نقطة تجمع كدي - نقطة تجمع أجياد).

مسارات الطواف:

