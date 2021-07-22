محمد بن مسعود - الدمام - ارتفاع إجمالي الوفيات إلى 9517 شخصًا وتعافي 538370 سجلت المغرب خلال الساعات الـ 24 الماضية 1402 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليصل إجمالي الإصابات إلى 567758 إصابة. وأشارت وزارة الصحة المغربية اليوم إلى أنها سجلت 19 حالة وفاة بالفيروس ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الوباء إلى 9517 وفاة، فيما ارتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 538370 حالة.المغرب فيروس كورونا الجديد المغرب تشهد أكثر من 1400 إصابة جديدة بـ "كوفيد-19" وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2021-07-22 سجلت المغرب خلال الساعات الـ 24 الماضية 1402 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليصل إجمالي الإصابات إلى 567758 إصابة. وأشارت وزارة الصحة المغربية اليوم إلى أنها سجلت 19 حالة وفاة بالفيروس ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الوباء إلى 9517 وفاة، فيما ارتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 538370 حالة. 22 يوليو 2021 - 12 ذو الحجة 1442 08:25 PM ارتفاع إجمالي الوفيات إلى 9517 شخصًا وتعافي 538370 ارتفاع إجمالي الوفيات إلى 9517 شخصًا وتعافي 538370 سجلت المغرب خلال الساعات الـ 24 الماضية 1402 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليصل إجمالي الإصابات إلى 567758 إصابة. وأشارت وزارة الصحة المغربية اليوم إلى أنها سجلت 19 حالة وفاة بالفيروس ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الوباء إلى 9517 وفاة، فيما ارتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 538370 حالة. ، المغرب تشهد أكثر من 1400 إصابة جديدة بـ "كوفيد-19" ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم

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