محمد بن مسعود - الدمام - "الصحة": ارتفاع إجمالي الوفيات إلى 7889 حالة سجّلت لبنان 543 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية لترتفع الإصابات إلى 552871 إصابة. وذكرت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أن إجمالي حالات الوفيات ارتفع إلى 7889 حالة بعد تسجيل حالة وفاة.لبنان فيروس كورونا الجديد لبنان تسجل 543 إصابة جديدة بفيروس كورونا وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2021-07-22 سجّلت لبنان 543 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية لترتفع الإصابات إلى 552871 إصابة. وذكرت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أن إجمالي حالات الوفيات ارتفع إلى 7889 حالة بعد تسجيل حالة وفاة. 22 يوليو 2021 - 12 ذو الحجة 1442 08:21 PM "الصحة": ارتفاع إجمالي الوفيات إلى 7889 حالة "الصحة": ارتفاع إجمالي الوفيات إلى 7889 حالة سجّلت لبنان 543 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية لترتفع الإصابات إلى 552871 إصابة. وذكرت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أن إجمالي حالات الوفيات ارتفع إلى 7889 حالة بعد تسجيل حالة وفاة. ، لبنان تسجل 543 إصابة جديدة بفيروس كورونا ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم

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