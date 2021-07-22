، أمير تبوك يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة نجاح موسم حج 1442هـ ،

محمد بن مسعود - الدمام - أشاد بتنفيذ جميع مراحل المناسك وفق منظومة أمنية وصحية متكاملة

رفع الأمير فهد بن سلطان عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام 1442هـ.

وأعرب باسمه ونيابة عن أهالي منطقة تبوك عن الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام 1442هـ, وما صاحب ذلك من تميز في تنفيذ كل مراحل المناسك ليؤدي حجاج بيت الله الحرام نسكهم في خشوع ويسر وسهولة على الرغم من التحديات والظروف الاستثنائية المرتبطة بجائحة فيروس كورونا.

وأضاف أن حرص مولاي خادم الحرمين الشريفين واهتمامه وإشرافه على كل ما وفرته الدولة لخدمة الحرمين الشريفين والحجاج والزائرين من خدمات ومشروعات جديدة في المشاعر المقدسة وما سخرته من إمكانات وجندته من طاقات بشرية وتقنية وفق منظومة أمنية وصحية متكاملة وتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية, كان له الأثر الكبير فيما تحقق من نجاح وتميز لخدمة لضيوف الرحمن.

كما رفع أمير منطقة تبوك التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع, وقال إن ما صاحب حج هذا العام من تميز في تنفيذ كل مراحل المناسك وفق منظومة أمنية وصحية متكاملة، كان لها الأثر الكبير في أن يؤدي حجاج بيت الله الحرام نسكهم في خشوع ويسر وسهولة، وهو ما يجسد حرص مولاي خادم الحرمين الشريفين وحرص سموكم الكريم على كل ما من شأنه خدمة الإسلام والمسلمين.

كما هنأ أمير منطقة تبوك، الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا ووزير الحج والعمرة المكلف الدكتور عصام بن سعد بن سعيد بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام وما تحقق من تميز في تنفيذ كل الخطط، تجسد اهتمام وحرص القيادة على كل ما من شأنه خدمة الإسلام والمسلمين, سائلاً المولى القدير أن يمد خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين بعونه وتوفيقه لمواصلة العطاء لخدمة الدين ورفعة وعز الوطن.

أمير تبوك الأمير فهد بن سلطان