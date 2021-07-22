محمد بن مسعود - الدمام - بعد 30 يومًا يبدأ هبوط تدريجي لدرجات الحرارة الليلية وبعد 60 هبوط "النهارية" أكد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، أنه تبقى يومان على نهاية الجوزاء، ويوم الأحد أول المرزم، وهو منتصف جمرة القيظ. وقال عبر حسابه في "تويتر": ‏بقي على نهاية الجوزاء يومان، ويوم الأحد أول المرزم، وهو منتصف جمرة القيظ، أي بقي 28 يومًا على سهيل، وبعد ثلاثين يومًا يبدأ الهبوط التدريجي لدرجات الحرارة الليلية، وبعد ستين يومًا يبدأ الهبوط التدريجي لدرجات الحرارة النهارية.حالة الطقس الأرصاد

22 يوليو 2021 - 12 ذو الحجة 1442 08:25 PM بعد 30 يومًا يبدأ هبوط تدريجي لدرجات الحرارة الليلية وبعد 60 هبوط "النهارية" "الزعاق": يومان على نهاية الجوزاء.. يوم الأحد أول المرزم ومنتصف جمرة القيظ "الزعاق": يومان على نهاية الجوزاء.. يوم الأحد أول المرزم ومنتصف جمرة القيظ أكد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، أنه تبقى يومان على نهاية الجوزاء، ويوم الأحد أول المرزم، وهو منتصف جمرة القيظ. وقال عبر حسابه في "تويتر": ‏بقي على نهاية الجوزاء يومان، ويوم الأحد أول المرزم، وهو منتصف جمرة القيظ، أي بقي 28 يومًا على سهيل، وبعد ثلاثين يومًا يبدأ الهبوط التدريجي لدرجات الحرارة الليلية، وبعد ستين يومًا يبدأ الهبوط التدريجي لدرجات الحرارة النهارية. الكلمات المفتاحية

، "الزعاق": يومان على نهاية الجوزاء.. يوم الأحد أول المرزم ومنتصف جمرة القيظ ،

المصدر : الخليج 365

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