، الأمر بالمعروف بالشرقية تشارك بلوحة معايدة في أكبر شاشة بالمملكة ،

محمد بن مسعود - الدمام - للمشاركة في بهجة العيد وفق الاحترازات الصحية والتعليمات الرسمية

شارك فرع الرئاسة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشرقية المجتمع فرحته بحلول عيد الأضحى المبارك، وذلك بعرض لوحة معايدة في أكبر شاشة بالمملكة ببرج (أدير)، وكذلك عرض لوحات المعايدة في أكثر من شاشة إعلانية ومنها مجمع سكويرز ومجمع فيلاجيو التابع لشركة جنان العقارية.

يأتي ذلك تفعيلاً للشراكة بين فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المنطقة الشرقية وأمانة المنطقة.

وأكد مدير عام فرع الرئاسة العامة بالمنطقة الشرقية الشيخ فهد بن فيصل الثبيتي أن إظهار السرور في الأعياد من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، مبيناً أن فرع الرئاسة العامة في المنطقة الشرقية حرص على المشاركة والفرح والبهجة في العيد وفق الاحترازات الصحية والتعليمات الرسمية.

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